Materno-Infantil de Barcarena promove ação especial sobre higienização das mãos

A unidade utilizou como tema a 5ª Meta Internacional de Segurança do Paciente, abordando a correta higienização das mãos, ato essencial na prevenção do novo coronavírus

A higiene das mãos é uma das seis metas internacionais de segurança do paciente em um ambiente hospitalar. A ação, por mais simples que pareça, é fundamental para a prevenção, e com o coronavírus (Covid-19) ser torna ainda mais necessária para evitar a transmissão da doença.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan, na mesorregião Metropolitana de Belém (PA), responsável pelo atendimento de mulheres gestantes e recém-nascidos, promoveu atividades especiais para reforçar a importância da lavagem das mãos. A ação, realizada na última quarta-feira, e voltada para a celebração do Dia Nacional da Segurança do Paciente, 1/4, trouxe orientações de higiene e buscou incentivar pacientes e acompanhantes.

A iniciativa foi liderada por equipes do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP). As 6 Metas de Segurança do Paciente foram estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). São elas: identificação correta do paciente, comunicação efetiva, segurança dos medicamentos de alta vigilância, cirurgia segura e parto seguro, higienização das mãos e prevenção de quedas e lesão de pele.

Segurança do paciente e do colaborador

O Materno-Infantil de Barcarena é uma unidade referência em média e alta complexidades para 11 municípios do Baixo Tocantins. A unidade é gerenciada pela Pró-Saúde, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A importância da higiene das mãos também vem sendo reiterado entre os colaboradores, durante treinamentos de Atendimento a Pacientes Graves, Paramentação e Desparamentação e durante a apresentação do plano de contingência Covid-19.

A unidade desenvolveu ainda ações práticas com a apresentação do passo a passo da higienização das mãos, utilizando _glow germ_, um gel fluorescente para higienização que evidência os pontos de falha no processo. Após a identificação das falhas, os profissionais demostram a sequência correta para uma higienização eficaz

“Desta forma, buscamos contribuir para a mitigação dos riscos e danos aos nossos pacientes e conscientizar todos sobre a importância da correta higienização das mãos, tema extremamente importante neste momento que estamos vivendo, com o coronavírus”, ressaltou Fábio Machado, diretor Hospitalar do Materno-Infantil.

No decorrer da última semana, a divulgação de informações por meio do sistema de áudio da unidade, sensibilizando sobre todas as 6 Metas de Segurança do Paciente nos turnos da manhã, tarde e noite. Elas são consideradas os principais atributos que atestam a qualidade de um atendimento.

