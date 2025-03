Mato-grossense é campeão no Pan-Americano de Jiu-Jitsu

O mato-grossense Felipe Leonardo conquistou o título de campeão no Pan-Americano de Jiu-Jitsu, em Orlando, na Flórida (EUA).

A decisão foi no final de semana. Felipe venceu cinco lutas, sendo quatro por finalizações e uma por pontos na categoria Pena (até 70 kg) na faixa roxa.

Ele comemorou muito a conquista e destacou a importância “do bolsa atleta, ajuda demais tanto como preparação para o campeonato, quanto alimentação, suplementação, quanto nas viagens. Eu, por exemplo, estou conseguindo participar dos maiores eventos de Jiu-Jitsu”.

Aos 21 anos, ele é bolsista do projeto OlimpusMT do Governo de Mato Grosso, que é executado pela secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Além de vários outros títulos alcançados em sua trajetória esportiva, como campeão brasileiro e estadual, Felipe conquistou, em outubro de 2024, a medalha de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu.

O atleta, que hoje é referência do esporte no Estado, iniciou as práticas esportivas no projeto social da Rotam “quando tinha oito anos, então o esporte me acompanhou em diversas fases da minha vida. E o esporte acaba oferecendo tudo aquilo que uma pessoa pode querer: disciplina, respeito e educação”, destaca Felipe, através da assessoria.

Fonte: sonoticias/Foto:Reprodução e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/06:58:25

