Mato Grosso inicia colheita de milho com produção estimada em 50,3 milhões de toneladas

Entre os 10 municípios que mais produzem o grão no país, sete são de Mato Grosso – Foto por: Secom/MT

Evento será realizado em Sorriso, maior produtor do país, e celebra o crescimento da produtividade e a força do agronegócio no estado

Com produção esperada de 50,38 milhões de toneladas, a colheita do milho de 2ª safra da temporada 2024/2025 em Mato Grosso será aberta oficialmente nesta quarta-feira (18.6), na Fazenda Dois Irmãos / Grupo ABF, em Sorriso (a 400 km de Cuiabá). A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) estará presente no evento organizado pela Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho) e Canal Rural.

Sorriso é o maior produtor de milho do Brasil, conforme a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Entre os 10 municípios que mais produzem o grão no país, sete são de Mato Grosso. Figuram na lista as cidades de Nova Ubiratã, Nova Mutum, Querência, Diamantino, Primavera do Leste e São Félix do Araguaia.

Conforme o Instituto de Economia Agropecuária (Imea), a produção de milho deve atingir 50,3 milhões de toneladas, uma alta de 3% na produção em relação ao que foi colhido na safra 2023/2024, de 48,7 milhões de toneladas.

O Imea também elevou a expectativa de área de milho e produtividade para a atual. A estimativa de área ficou em 7,13 milhões de hectares, exibindo um aumento de 4,85% em comparação com o ciclo anterior, quando foram plantados milho em 7 milhões de hectares.

Quanto à produtividade, o Instituto aumentou a estimativa de 117,74 sacas por hectare, 1,86% maior que na safra passada. O avanço reflete o bom desenvolvimento das lavouras até o final de maio e as chuvas que permaneceram presentes até o final do mês. Com isso, mesmo as áreas que foram semeadas fora da janela “ideal” foram beneficiadas por essas precipitações.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, destaca que os resultados da safra de milho enchem os mato-grossenses de orgulho e o reconhecimento de que é a materialização do trabalho árduo dos produtores rurais e da pujança do agronegócio mato-grossense.

“O Governo de Mato Grosso tem sido e continuará sendo um parceiro incondicional do setor produtivo. Nossas ações visam criar um ambiente cada vez mais favorável para o desenvolvimento, seja através de investimentos em infraestrutura logística, que garantem o escoamento dessa produção recorde, ou por meio de incentivos e desburocratização. Trabalhamos lado a lado com associações e entidades do agro, pois entendemos que o sucesso do produtor é o sucesso de todo o estado. Essa colheita não celebra apenas o milho, mas sim o futuro próspero que estamos construindo juntos para Mato Grosso e para o Brasil”, afirma.

Fonte: Nativa News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/14:42:41

