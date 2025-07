Mato Grosso lidera ranking nacional de feminicídios pelo 2° ano seguido, aponta anuário

Vítimas de feminicídio em Mato Grosso, entre os meses de janeiro a julho de 2024 — Foto: Reprodução g1

No ano passado, 47 mulheres foram assassinadas por motivação de gênero no estado. No Brasil, o número de feminicídio bateu recorde.

Mato Grosso registrou, pelo segundo ano consecutivo, a maior taxa proporcional de feminicídios do país em 2024, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (24) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, 47 mulheres foram assassinadas por motivação de gênero no estado, o que representa uma taxa de 2,5 casos por 100 mil habitantes, a maior do Brasil.

Em nota o Governo de Mato Grosso informou que tem investido em ações preventivas e de combate à violência contra a mulher.

No cenário nacional, o país contabilizou 1.492 feminicídios em 2024, o maior número desde que a lei que tipifica esse crime entrou em vigor, em 2015. O total representa um crescimento de 1% em relação a 2023, quando foram registrados 1.477 casos.

Após o Mato Grosso, os estados com maior taxa de feminicídio são Mato Grosso do Sul (2,4%), Piauí (2,3%) e Roraima (2,0%). Na outra ponta, Amapá (0,5%), Sergipe (0,8%) e Ceará (0,9%) registram os menores percentuais, segundo o levantamento.

Em 2024, o g1 publicou uma reportagem mostrando a histórias de mulheres vítimas de feminicídio. A vítima mais jovem tinha 18 anos, enquanto a mais velha tinha 84 anos.

Feminicídios seguidos de suicídio

Mato Grosso também lidera, junto com Santa Catarina e Piauí, o número de feminicídios seguidos de suicídio do autor. Foram oito casos desse tipo registrados no estado no ano passado.

Apesar dos índices elevados, o estado apresentou uma redução no número de vítimas que possuíam medida protetiva, foram oito casos em 2023, contra um único registro em 2024.

Perfil das vítimas e local dos crimes

Segundo dados do Observatório Caliandra, do Ministério Público de Mato Grosso, a maioria dos crimes ocorreu dentro da casa das vítimas, foram 24 ocorrências em domicílio. As principais faixas etárias das vítimas estão entre 18 e 24 anos e entre 35 e 39 anos.

Os feminicídios também deixaram um rastro de consequências familiares, 49 crianças e adolescentes ficaram órfãos em decorrência desses crimes ano passado.

De acordo com os dados, até julho de 2025, 30 casos foram registrados em Mato Grosso.

A 19ª edição do Anuário também apresentou dados sobre nove tipos de violência contra a mulher; incluindo Homicídio e feminicídio (consumado e tentado); Lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica; Ameaça; Perseguição (stalking); Violência psicológica e pela primeira vez, o descumprimento de Medida Protetiva de Urgência.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/14:18:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...