Maus-tratos -Bebê de quatro meses é internado com traumatismo craniano em Novo Progresso

Polícia investiga caso de bebê de quatro meses internado com traumatismo craniano e marcas de violência pelo corpo, em Novo Progresso – (Foto: Via WhatsApp/Rede Social)

Um bebê (menino) de pouco mais de quatro meses foi internado no Hospital Municipal de Novo Progresso, no início da tarde desta quarta-feira, 2 de agosto de 2023. De acordo com informações da Polícia, o menino teve traumatismo craniano. Conforme o relato da mãe da criança, o ferimento teria acontecido quando o filho caiu da rede.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde o setor de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), apura o caso. Policiais estão em diligência para investigar as circunstâncias do caso.

A polícia Militar recebeu a ligação de uma enfermeira do HMNP, quando a mãe chegou com a criança, às 13h00min. Ela informou aos policiais que o menino estava com hematomas na cabeça e nas costelas. Segundo os policiais, foi acionado o Conselho Tutelar, enquanto o bebê ficou no hospital, a mãe foi a delegacia para registro da ocorrência.

Versão da mãe — Ela relatou que amamentou e colocou a criança na rede, quando a criança caiu ao chão. Ela disse que tentou proteger o filho da queda, mas a criança bateu com a cabeça no chão, e levou o bebê para o hospital. Essa foi a situação que se apresentou neste primeiro momento — relata.

O Conselho Tutelar, esclarece que não teve denúncias anteriores de mau trato, o caso veio a tona, após a mãe ir ao mercado e deixar a criança em casa, uma vizinha observou a criança enrolada em cobertor e denunciou o mau trato que a ocorrência é encaminhada para a delegacia especializada que irá apurar o caso:

— Como ela deu entrada no hospital, é encaminhada a ocorrência para a Delegacia de polícia Civil para instaurar procedimento e ver se tem alguma outra situação que precise ser investigada —explica Conselheira Carla Naudiane.

A reportagem contatou o Hospital para esclarecer em quais circunstâncias a polícia é acionada e atualizar o estado de saúde do bebê.

Segundo registro da PM, por volta das 13:00, desta quarta-feira (2)a Polícia Militar foi informada através de denúncia anônima que um bebê de 04 meses de vida foi levado ao hospital Municipal porque estaria machucado após sofrer agressões e maus tratos pela própria mãe.

A Guarnição da Policia Militar esteve no hospital municipal onde foi averiguado e constatado a veracidade dos fatos.

Mãe – Conforme apurou o Jornal Folha do Progresso, a mãe de 16 anos, vive em união estável com o pai da criança, moradores do distrito de Cachoeira da Serra, onde o pai trabalha, atualmente reside no bairro industrial em Novo Progresso, a jovem mãe de 16 anos, tem outra filha de 2 anos. Ao ter a criança de dois anos, teve quadro depressivo pós-parto, e nunca tratou.

Os médicos que atenderam no hospital municipal constataram que ela apresenta estado doentio bem avançado e que está gravida novamente. Foi constatado também que devido à depressão ela tentou se cortar por várias vezes, que ela recusa a criança, chegando a beliscá-la muitas vezes na barriga e costas.

Conforme a direção do Hospital Municipal repassou para a reportagem do Jornal Folha do Progresso, a criança foi internada com hematomas no abdômen e fratura na cabeça. Trata-se de uma situação grave com possível traumatismo craniano, a criança aguarda transferência para uma unidade de saúde especializada.

Avós – Segundo o Conselho Tutelar, os avós maternos, são moradores da cidade de Anapú, e após serem comunicado dos fatos, já estão em novo Progresso acompanhado o tratamento do neto e da filha.

Pai – O pai das crianças se apresentou e deu declarações sobre a mãe, disse que trabalha na área rural de Cachoeira da Serra, que a mulher, mãe dos dois filhos, estaria em Novo Progresso onde alugaram uma casa e planejava ha mudança. O pai do bebê de quatro meses que deu entrada no Hospital de Novo Progresso com traumatismo craniano e ferimentos na cabeça e no corpo disse que as agressões sofridas pela vítima partiram da mãe. Na manhã desta quinta-feira (03), o homem prestou depoimento na Polícia Civil, em Novo Progresso, onde o caso ocorreu. A mãe da bebê é uma adolescente de 16 anos.

O Conselho Tutelar, acompanha o caso, e prioriza o tratamento médico adequado para que a criança se recupere, em seguida será entregue aos avós maternos por terem condições de cuidar adequadamente.

03/08/2023

