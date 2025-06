Maxim cuida do meio ambiente em Santarém, atuando ao lado da Prefeitura em ações de educação ambiental e arborização escolar

Foto: Reprodução | No dia 5 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 com o objetivo de alertar a sociedade sobre a importância da preservação dos recursos naturais e o impacto das ações humanas sobre o planeta.

Atenta a essa urgência, a Maxim, empresa de transporte por aplicativo, reafirmou seu compromisso com a sustentabilidade por meio de diversas iniciativas que integram inovação e responsabilidade ambiental.

Maxim e Escola de Educação Ambiental destacam a importância da consciência ecológica

Em 5 de junho, a Maxim participou da celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente na Câmara Municipal de Santarém. O evento reuniu representantes do poder público, professores, estudantes e ativistas para discutir questões ambientais e promover a conscientização ecológica.

Na ocasião, a Maxim fez uma apresentação destacando a parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o Projeto Lema (Liga Estudantil do Meio Ambiente) – uma organização comunitária voltada para a educação ambiental. Durante o debate, foram discutidos os objetivos comuns para promover a mobilidade sustentável e a consciência ecológica entre motoristas e moradores da cidade.

“Trabalho com educação desde a minha graduação. Estou na educação ambiental tem pouco tempo, mas como educadora foco nesse tema desde sempre. É uma grande alegria ter a Maxim como parceira, porque sei que podemos contribuir mutuamente para causar um impacto ambiental muito positivo na cidade. Agradeço pelo apoio na realização desse projeto”, afirmou a professora Flora Aparecida.

Motoristas e estudantes juntos por um futuro mais verde

Em 18 de junho, a Maxim organizou um mutirão de arborização na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Graças Lima de Almeida, localizada no bairro Residencial Salvação. O evento contou com a participação de colaboradores da empresa e dezenas de motoristas parceiros, além da diretoria, professores e alunos da escola. Os participantes se dividiram em pequenos grupos compostos por alunos e motoristas e trabalharam juntos preparando o solo e plantando as mudas. No total, foram plantadas 42 árvores, sendo espécies ornamentais em frente à escola e árvores frutíferas na área lateral.

Além disso, os pequenos santarenos aprenderam sobre as espécies escolhidas e a importância da arborização para a preservação do meio ambiente.

“A preservação do meio ambiente é essencial para o nosso bem-estar. É fundamental que possamos respirar um ar puro. Além disso, isso também afeta nossa água potável. Portanto, um ecossistema equilibrado é a base para uma vida de qualidade. Gostaria de agradecer à equipe da Maxim por organizar esse plantio de árvores. Se todos apoiassem iniciativas como essa, tenho certeza de que viveríamos em um ambiente mais saudável — no planeta, no nosso bairro e no município”, comentou a diretora da escola, Melisa Lima de Almeida.

A contribuição dos aplicativos de transporte para a preservação do meio ambiente

A Maxim segue a tendência global ao cuidar do meio ambiente e ao promover uma mobilidade urbana mais limpa e consciente em todas as cidades onde atua. Entre outras iniciativas da empresa, destaca-se o incentivo à parceria com motoristas que utilizam veículos elétricos. A Maxim investe continuamente em meios de transporte alternativos que contribuem para a redução da poluição e dos congestionamentos nas vias urbanas.

A Maxim busca reunir os representantes de diferentes setores da comunidade local em prol de um objetivo comum: cuidar da ecologia da cidade onde vivemos.

“Nosso objetivo é formar a próxima geração mais consciente, mostrando na prática como agir”, destaca Clayton Guedes da Silva, gerente de desenvolvimento da Maxim em Santarém. “Ao colaborar com o projeto e com as escolas, não estamos apenas prestando serviços, mas também contribuímos para o reflorestamento e o desenvolvimento de Santarém”, finaliza.

Referência

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. O Serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

Fonte: Maxim Viagens & Entregas/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/16:28:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...