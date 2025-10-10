Maxim dá dicas para transportar os pequenos com segurança em passeios no Dia das Crianças

Foto:Reprodução | Com a chegada do Dia das Crianças, muitas famílias aproveitam o feriado para sair da rotina, curtir momentos de lazer com os pequenos e celebrar a data com atividades especiais.

Parques, shoppings, cinemas, restaurantes e atrações culturais costumam ficar cheios nesta época do ano, e o transporte por aplicativo se torna uma boa alternativa na hora de garantir passeios confortáveis, práticos e, acima de tudo, seguros.

Pensando nisso, a Maxim, aplicativo de transporte, separou algumas orientações importantes para quem pretende circular com crianças durante o feriado. O deslocamento deve ser parte da experiência positiva do Dia das Crianças, sem abrir mão da segurança e do cuidado necessário ao transportar os pequenos.

Veja as dicas da Maxim para transportar crianças com segurança em veículos:

Priorize veículos com espaço e conforto

Na hora de solicitar uma corrida por aplicativo, prefira veículos que ofereçam mais espaço interno, especialmente se estiver com carrinho, bolsas ou outros acessórios infantis. A Maxim permite que o passageiro envie mensagens ao motorista pelo chat do app para combinar detalhes, como espaço no porta-malas ou presença de dispositivo infantil.

Nunca transporte crianças no colo

Por mais curto que seja o trajeto, transportar crianças no colo, especialmente no banco da frente, representa um grande risco. Em caso de acidentes ou freadas bruscas, a segurança da criança pode ser gravemente comprometida. Use sempre o cinto de segurança e assentos apropriados.

Fique atento à temperatura dentro do veículo

Crianças são mais sensíveis ao calor. Por isso, antes de embarcar, verifique se o veículo está ventilado ou com ar-condicionado funcionando. Levar uma garrafinha de água e manter a criança hidratada também ajuda a evitar desconfortos durante o trajeto.

Evite distrações e respeite o tempo das crianças

Durante o passeio, respeite os limites da criança. Longos períodos dentro do carro podem gerar irritação ou enjoo. Tenha brinquedos pequenos, música infantil ou até uma pausa planejada no trajeto para tornar o passeio mais tranquilo e agradável.

Combine pontos de embarque e desembarque seguros

Na movimentação de grandes centros urbanos, embarcar ou desembarcar com crianças requer atenção redobrada. Sempre escolha locais seguros, longe de cruzamentos ou áreas de fluxo intenso. Com o aplicativo da Maxim, você pode definir pontos precisos de parada para garantir um embarque mais tranquilo.

A Maxim reforça seu compromisso com a segurança de motoristas e passageiros, especialmente em datas como o Dia das Crianças, quando a responsabilidade de transportar os pequenos com cuidado se torna ainda mais relevante.

O aplicativo está disponível para download nas lojas App Store, Google Play e AppGallery. Com o apoio da tecnologia e o compromisso com o bem-estar das famílias, a Maxim deseja um Dia das Crianças cheio de alegria, segurança e boas lembranças.

