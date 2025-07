Maxim encerra campanha em Santarém com entrega de moto 0 km e prêmios para motoristas

Foto: Reprodução | A Maxim, aplicativo de transporte presente em diversas cidades do Brasil, realizou neste domingo (6) a cerimônia de encerramento de sua maior campanha de valorização aos motoristas em Santarém (PA). O evento aconteceu na Praça de Eventos do Rio Tapajós Shopping e premiou os profissionais com melhor desempenho no mês de junho, inclusive com o sorteio de uma moto 0 km como grande destaque da noite.

A motocicleta foi entregue ao motorista Felipe Falkenstens Pinheiro, que realizou mais de 500 corridas durante o período da campanha e foi contemplado no sorteio final. Além dele, outros condutores receberam prêmios como vouchers de gasolina (com valores de 50 a 1000 litros), capacetes, camisetas com proteção solar, carregadores portáteis, brindes diversos e até redução da taxa de serviços para 0%.

“Eu não acreditei! Quando saiu meu nome no sorteio, foi uma felicidade imensa. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, ao meu trabalho, à minha família que sempre me apoia no dia a dia, e também à equipe do escritório da Maxim que está sempre pronta para resolver qualquer problema e fazem um atendimento nota dez”, comentou Felipe.

Durante o evento, que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Maxim (@maxim.santarem), o público acompanhou em tempo real a celebração, que também contou com coffee break para os convidados e trilha sonora especial no momento dos sorteios. Milhões de brasileiros utilizam o transporte por aplicativo como fonte de renda, enfrentando jornadas longas e desafios diários. Com essa campanha, a Maxim reafirma seu compromisso com o reconhecimento e o bem-estar dos profissionais que ajudam a movimentar a cidade de Santarém.

“Esse sorteio da moto foi um trabalho desenvolvido por nós para mostrar à sociedade civil o desempenho dos nossos motoristas. O Felipe ganhou esse prêmio graças ao trabalho competente dele. Todos os dias ele ia ao escritório, verificava como estava a situação dele, se tinha alguma reclamação dos passageiros, enfim, ele foi recompensado por toda essa dedicação”, destacou Clayton Guedes, gerente do escritório da Maxim em Santarém. A iniciativa integrou o conjunto de ações da empresa voltadas a construir uma comunidade de motoristas mais forte, motivada e conectada com os valores de justiça, reconhecimento e apoio contínuo.

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. O Serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

