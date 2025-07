Maxim participa de ação do CEREST em Santarém e reforça importância da segurança no trânsito para motociclistas

Foto: Reprodução | Na manhã desta sexta-feira (25), a Maxim participou de uma ação especial em alusão ao Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, promovida pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), em Santarém. O evento, realizado das 8h30 às 11h, na sede do órgão, contou com a presença de motoristas parceiros da plataforma e da equipe do escritório da Maxim, que participaram de diversas atividades voltadas à saúde, segurança e bem-estar no ambiente de trabalho.

A ocasião também antecede uma data muito significativa para grande parte dos motoristas de aplicativo: o Dia do Motociclista, comemorado em 27 de julho. A data foi oficializada em 1984 e celebra todos aqueles que, por profissão ou paixão, vivem sobre duas rodas.

Pensando nesse contexto, a Maxim se sentiu ainda mais motivada a participar do evento, reforçando seu compromisso com os motociclistas que atuam na plataforma e enfrentam, diariamente, os desafios do trânsito nas cidades.

Durante o evento, o gerente do escritório da Maxim em Santarém, Clayton Guedes, foi um dos palestrantes convidados. Ele ministrou uma apresentação voltada à segurança no trânsito, primeiros socorros e atitudes de direção defensiva, com foco na prevenção de acidentes entre condutores de carros e, principalmente, motocicletas.

“Participar dessa ação, dias antes do Dia do Motociclista, foi ainda mais simbólico. É uma forma de homenagear e orientar aqueles que se dedicam todos os dias para levar pessoas e encomendas com agilidade e responsabilidade. Poder transferir nossos conhecimentos, assim como aprender com todos os presentes, foi uma experiência única”, destacou Clayton.

Além da palestra, os motoristas que participaram do evento puderam realizar verificação de pressão arterial, vacinação, testagens rápidas com o CTA, atividades de fisioterapia e acompanhar outras palestras educativas. Também foram sorteados brindes, e os condutores da Maxim receberam, como incentivo, cinco dias com taxa 0% na plataforma.

Com essa ação, a Maxim reafirma sua missão de promover segurança, valorização e bem-estar aos seus motoristas, especialmente aos motociclistas, que desempenham um papel essencial na mobilidade urbana de Santarém e de todo o Brasil.

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços, tornando-os mais modernos, acessíveis e seguros. O serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços, além do processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

