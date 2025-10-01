Maxim Santarém participa de debate e carreata educativa em apoio à Semana Nacional do Trânsito

Foto: Reprodução | A Maxim Santarém participou ativamente de duas importantes ações realizadas pelo Departamento de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Pará durante a Semana Nacional do Trânsito 2025, que, neste ano, teve como tema: “Desacelere: Seu bem maior é a vida”. Ambas as atividades, realizadas nos dias 23 e 25 de setembro, contaram com a presença de diversos órgãos públicos e instituições parceiras, reforçando o compromisso coletivo com um trânsito mais seguro, humano e responsável.

O primeiro evento ocorreu na tarde do dia 23 de setembro, no auditório da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), onde foi promovido um debate com o tema central da campanha nacional, reunindo representantes da Maxim Santarém, Detran, Polícias Militar e Rodoviária Federal, SAMU, dentre outros órgãos. O encontro teve como foco a reflexão conjunta sobre o papel de cada cidadão — motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres — na construção de um trânsito mais empático e seguro. A Maxim esteve presente como empresa convidada e parceira, reforçando sua postura de responsabilidade social.

Já no dia 25 de setembro, as atividades se concentraram em frente à sede do Detran, local de partida de uma carreata com blitz educativa, seguida de uma simulação de acidentes com aula prática de primeiros socorros, coordenada pela equipe do SAMU. Durante a ação, foram compartilhadas orientações fundamentais sobre como agir em situações de emergência, com o objetivo de preparar motoristas e a população em geral para prestar socorro de forma segura e responsável.

A Maxim apoiou diretamente a iniciativa, contribuindo com materiais de divulgação, água para os participantes e itens como faixa, banner e trio elétrico, além de colaborar com a impressão de certificados.

Clayton Guedes, gerente do escritório da Maxim em Santarém, destacou a relevância das duas ações:

“Participar desses dois eventos nos permitiu reforçar nosso compromisso com a segurança viária e com a comunidade santarena. O debate trouxe reflexões importantes sobre empatia no trânsito, e a blitz educativa com simulação foi uma experiência prática que, sem dúvida, impactou positivamente todos os presentes. Ficamos orgulhosos de apoiar essa campanha e contribuir para um trânsito mais consciente e seguro.”

Com iniciativas como essas, a Maxim Santarém reafirma seu papel como agente ativo na promoção da educação no trânsito, valorizando a vida, o bem-estar dos motoristas parceiros e o compromisso com a segurança da mobilidade urbana.

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços, que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. O serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

