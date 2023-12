MC Daniel é hostilizado em show e abandona palco às pressas em meio a sinal de facção criminosa. Veja vídeo!

O funkeiro MC Daniel sofreu com ataques do público e teve que terminar um show às pressas após se envolver em polêmica em cima do palco. Vídeo viralizou na internet!

MC Daniel , novamente solteiro após um namoro-relâmpago com Yasmin Brunet , está envolvido em uma nova polêmica. Isso porque o funkeiro, que até foi flagrado com outra famosa recentemente, se revoltou após ser hostilizado em show e abandonou o palco repentinamente.

Segundo informações da Rede TV, o show aconteceu em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Um vídeo que corre na internet mostra MC Daniel discutindo com a plateia, quando começa a ser atingido com copos de bebida ainda em cima do palco.

Neste momento, segundo a assessoria do cantor, algumas pessoas do público começaram a fazer gestos de uma facção criminosa para Daniel, que optou por abandonar o palco no meio do show:

“Esse pessoal que jogou copo nele estava fazendo sinal de facção para o Daniel, o artista disse que não fechava com facção, que a facção dele era Jesus Cristo. Uma parte do público começou a tacar copos no palco e ele se retirou”, disse a assessoria por meio de uma nota.

Qual o motivo do término entre MC Daniel e Yasmin Brunet?

O que parecia muito promissor num passado não tão distante acabou logo. MC Daniel e Yasmin Brunet, flagrados algumas vezes em reuniões de família e clima bem íntimo, nem chegaram a assumir seu relacionamento efetivamente e ele terminou.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, o casal se afastou nas últimas semanas por causa da alta demanda da agenda de Daniel, atualmente um dos funkeiros mais requisitados no cenário musical.

Por isso, o cantor estaria encontrando dificuldades para arrumar tempo para se dedicar ao romance. Yasmin Brunet acabou desanimando da relação e o próprio MC Daniel teria optado por encerrar a relação.

Fonte: Purepeople e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2023/11:59:43

