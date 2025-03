MC Livinho nega gravação de conteúdo adulto com ex de Neymar

Foto: Reprodução | O cantor ainda ressaltou que irá processar os responsáveis por espalhar o boato.

Após a repercussão de boatos sobre sua suposta entrada para o mercado de vídeos adultos, MC Livinho se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (10) e disse que vai entrar com processo judicial contra os responsáveis por espalhar a mentira.

De acordo com cantor, páginas de fofocas e perfis nas redes sociais espalharam a informação falsa de que ele gravaria vídeos pornô com a influenciadora Fernanda Campos, que trabalha com conteúdos adultos e já teve um affair com Neymar.

Em um vídeo compartilhado com seus seguidores, Mc Livinho declarou que tudo não passa de mentira e que ele jamais vai gravar conteúdo adulto com ninguém.

“Caiu por terra todas essas falácias de internet, dizendo que vai ter conteúdo, que eu gravei com ciclano e beltrano. Eu tenho ética, sou um cara família, tenho princípios, sou original, sou pureza”, disse o funkeiro.

Revoltado, ele ainda se justificou afirmando que tem talento e que entrou na plataforma apenas para mostrar bastidores de sua vida, e não vídeos de conteúdo adulto.

“E outra: um chocotone como esse se submeteria a isso? Eu tenho talento, eu canto, eu vendo a minha arte para vocês. Lá, nessa plataforma privada, eu estou postando justamente isso: bastidores de videoclipe, de show, futebol, boxe. E lá tem um chat que dá para a gente conversar integralmente todo dia”, explicou Livinho.

Ao final do vídeo, Livinho deixou claro que tomará medidas legais contra as pessoas que espalharam a mentira.

“Lá você vai ver a minha vida pessoal íntima, não vídeos íntimos. Esquece! Um chocotone como esse nunca se submeteria a isso. Quem fala o que não quer, recebe o que merece: processo”, concluiu.

