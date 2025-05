MC Poze do Rodo é preso por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico, em ação da Polícia Civil

MC Poze do Rodo é preso em condomínio no Recreio — Foto: Reprodução TV Globo

Cantor foi encontrado pelos agentes em casa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, foi preso nesta quinta-feira por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Segundo a corporação, ele é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas. Um dos casos citados é do baile funk na Cidade de Deus, dois dias antes da morte de um policial da Core durante uma operação. O cantor foi encontrado em casa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O MC foi levado para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte, onde chegou às 7h. Ele não falou com a imprensa.

O advogado de MC Poze do Rodo, Fernando Henrique Cardoso, informou que a prisão do cantor é temporária e que ele deve ser transferido ainda nesta quinta-feira para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, o MC realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Nessas apresentações, cita a polícia, há a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a “segurança” do artista e do evento.

Segundo a defesa, policiais civis da DRE cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do funkeiro para recolher joias — muitas delas com símbolos que fariam referência a traficantes ligados à facção criminosa Comando Vermelho — além de celulares, eletrônicos, documentos e possíveis armas de fogo. No entanto, de acordo com o advogado, nenhuma arma foi encontrada na casa.

O repertório das músicas apresentadas por MC Poze também foi analisado, o qual a polícia diz fazer “clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes”.

“A Polícia Civil reforça que as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas”, afirma nota da secretaria.

Vivi Noronha, esposa do cantor, chegou à Cidade da Polícia, cerca de uma hora após o marido, acompanhada de seguranças, mas não concedeu entrevistas. De acordo com a polícia, ela não é alvo da operação.

Operação

A operação tem como base o cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Segundo as investigações, há evidências de que os shows realizados por MC Poze são financiados pelo Comando Vermelho, “contribuindo para o fortalecimento financeiro da facção por meio do aumento do consumo de drogas nas comunidades onde os eventos são realizados”.

De acordo com a polícia, esses eventos são “estrategicamente utilizados pela facção para aumentar seus lucros com a venda de entorpecentes”. Com esses recursos, o grupo criminoso poderia adquirir, entre outros, armas de fogo e equipamentos. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

Baile funk investigado

A Polícia Civil menciona o show de MC Poze na Cidade de Deus, comunidade na Zona Oeste do Rio, em que foi registrada a presença de homens armados, inclusive com armas de grosso calibre. A corporação também cita que “o cantor entoou diversas músicas enaltecendo a facção criminosa”. Foi aberta uma investigação para apurar a realização deste baile funk, no último dia 17.

No dia 19, durante operação da Polícia Civil para combater a venda de gelo contaminado para bares e quiosques das praias da Barra e do Recreio, o policial civil José Antônio Lourenço, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) morreu ao ser baleado na cabeça. O agente chegou a ser socorrido para o Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas seu estado era “muito grave” e não resistiu.

Inquérito anterior

Durante a operação nesta manhã, MC Poze teve um carro apreendido, em razão de uma infração administrativa. No documento do veículo, consta que ele é da cor preta, mas foi pintado de vermelho. . Esse é um dos carros que foram apreendidos em novembro do ano passado, quando o cantor foi alvo de outra operação policial. Na época, Vivi Noronha, esposa dele, foi alvo de mandados de busca e apreensão durante investigação sobre fraudes em rifas on-line, que incluía o nome de outros influenciadores. Os veículos foram recuperados em abril.

No inquérito sobre fraudes em rifas, Poze do Rodo aparece como investigado, e não chegou a ser alvo de ações. Em novembro do ano passado, horas antes de a polícia chegar na casa do casal, no Recreio, o MC havia compartilhado o sorteio de um carro no Instagram.

Assista ao vídeo abaixo:

