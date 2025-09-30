Me dê um último abraço’, disse mãe antes de morrer esfaqueada pelo filho de 9 anos em SP

Foto: Reprodução Redes sociais | Por ter menos de 12 anos, o garoto não pode responder criminalmente. Ele foi entregue a uma prima da vítima

Um crime familiar que já chocava pela brutalidade ganhou contornos ainda mais trágicos com a revelação de um vizinho sobre os últimos instantes de vida da comerciante Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, assassinada a facadas pelo próprio filho, de apenas 9 anos, em Parelheiros, zona sul de São Paulo.

Segundo o relato, mesmo ferida gravemente no abdômen após o golpe desferido pela criança, Caline ainda teria forças para fazer um derradeiro pedido ao filho: “Venha aqui me dar um último abraço, porque não irei sobreviver”.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira (25). Minutos antes da agressão, Caline havia repreendido o menino em frente ao comércio dela, pedindo que ele parasse de brincar na rua.

Depois, já na casa do padrasto da criança, a comerciante teria ameaçado contar a um parente sobre o comportamento “respondão” do garoto.

Foi nesse momento que o menino, tomado pela raiva, teria ido até a cozinha, escondido uma faca sob a manga da camiseta e, na porta da residência, atacado a mãe com um golpe certeiro.

Ensanguentada e perdendo os sentidos, Caline foi socorrida por vizinhos até o pronto-socorro Balneário São José, mas antes chegou a pedir um abraço ao filho, conforme noticiou o Metropoles.

Em seguida, a mulher foi levada ao pronto-socorro e foi transferida para o Hospital de Parelheiros, mas já chegou morta.

O destino do menino

Por ter menos de 12 anos, o garoto não pode responder criminalmente. Ele foi entregue a uma prima da vítima, Maria Amália Jesus de Oliveira, que revelou em entrevista que o menino parece ainda não compreender o que fez.

“Ele tá por dentro de que a mãe dele morreu, depois que outro menino falou isso para ele.”

O caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: Banda B e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/15:44:15

