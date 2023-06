MEC aumenta teto do Fies para medicina para R$ 60 mil

Foto: © Shutterstock

O valor semestral máximo será, agora, de R$ 60 mil. O Ministério da Educação publicou, nesta quarta-feira (14), uma portaria que aumenta o teto de financiamento do Fies (Fundo de financiamento estudantil) para cursos de graduação em medicina.

O titular da pasta, Camilo Santana, já havia feito o anúncio da medida há cerca de duas semanas, e ela hoje foi publicada no Diário Oficial da União.

O valor semestral máximo será, agora, de R$ 60 mil. Até então, de acordo com a última portaria de 2022, o máximo de financiamento para o curso era de R$ 52,8 mil.

Para as demais graduações, não houve mudança nos valores, que continuarão sendo de R$ 42,9 mil, no máximo, e R$ 300, no mínimo.

A portaria passa nesta quarta-feira.

Santana foi às redes sociais no último dia 1º para anunciar que o comitê gestor do Fies aprovou a mudança, atendendo a um pedido de estudantes de medicina. Segundo o próprio ministro pontuou, alguns jovens chegavam a abandonar o curso por dificuldades no pagamento das mensalidades.

Além disso, o ministro também disse que foi criado um grupo de trabalho na pasta para, junto com outros ministérios, apresentar uma lei ao Congresso Nacional com mudanças na lei do Fies. “Vai fazer modificações importantes para fortalecer esse importante programa para os alunos e jovens de todo o Brasil”, disse.

