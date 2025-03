MEC promoverá debate sobre educação escolar indígena

(Foto: Geyson Magno) – Webinário discutirá, na quinta-feira (13), atendimento educacional especializado de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação em escolas

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), promoverá, na quinta-feira, 13 de março, um webinário nacional sobre atendimento educacional especializado (AAE) nas escolas indígenas. O encontro tem como finalidade dar suporte às escolas indígenas que receberam apoio financeiro para implementação de salas de recursos multifuncionais. A transmissão ocorrerá a partir das 9h30 no Canal do MEC no Youtube.

Participarão representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI); além da Diretoria de Políticas de Educação Escolar Indígena (Dipeei) e da Diretoria de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (Dipepi), ambas da Secadi. O MEC atua para reforçar o atendimento de estudantes indígenas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação.

A parceria entre essas instâncias contou com aporte financeiro, entre 2023 e 2024, de R$ 10.688.000 para aquisição de materiais pedagógicos, equipamentos multifuncionais e recursos de tecnologias assistivas como forma de garantir e aprimorar a oferta de AEE. Por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola – Sala de Recursos Multifuncionais (PDDE-SRM), 532 escolas indígenas foram contempladas.

