Mecânico Italiano cria o carro mais estreito do mundo e choca internautas

O projeto desafia os limites do design automotivo. ©Imagem: reprodução Instagram

Na Itália, o mecânico Andrea Marazzi chamou atenção ao transformar um Fiat Panda de 1993 no carro funcional mais estreito do mundo. Com apenas 50 centímetros de largura, ele é mais fino até que muitas motocicletas.

O modelo impressiona não só pelo visual, mas também pela engenharia. Marazzi instalou um motor elétrico, oferecendo desempenho sustentável e adequado às tendências da mobilidade urbana.

Apesar da largura mínima, o Panda permanece totalmente operável. A criação combina praticidade com criatividade, provando que é possível unir estilo e funcionalidade. O projeto mostra como a personalização pode desafiar padrões do design tradicional. Mais do que curioso, o veículo oferece novas perspectivas para o futuro dos carros urbanos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/07:00:00

