Mecânico sai para testar veículo e morre em capotamento na BR-163, em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um grave acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta terça-feira (19) na BR-163, próximo a Marteli, sentido Santarém, na saída de Novo Progresso.

A vítima foi identificada como Keilo Lopes, funcionário de uma oficina mecânica na cidade. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo relatos, Keiolo havia retirado um veículo modelo Lifan X60 para teste, após uma revisão realizada na oficina, que incluiu manutenção na suspensão, balanças e bandejas do carro. O veículo pertence a um proprietário de Sinop (MT), que estava visitando o irmão em Novo Progresso e retornaria à cidade na quarta-feira (20).

Segundo uma testemunha que não quis se identificar, e que vinha na BR-163, logo atrás, Keilo perdeu o controle do carro ao tentar ultrapassar uma carreta. O veículo capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco, e ficou praticamente destruído.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia e a concessionária Via Brasil, responsável pelo trecho da rodovia, atenderam a ocorrência. A funerária Santa Maria foi acionada para a remoção do corpo.

De acordo com o proprietário do veículo, a empresa forneceu toda a assistência necessária. O carro possuía seguro, porém não de cobertura total, e os danos deverão ser ressarcidos para que seja possível a aquisição de um novo veículo.

As causas oficiais do acidente ainda serão investigadas.

