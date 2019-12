Mecânico vestido de mulher é preso ao tentar fazer prova do Detran no lugar da mãe em RO

Mecânico estava maquiado e usava saia longa para tentar se passar pela mãe em prova do Detran — Foto: Divulgação/PM

Com saia longa e maquiagem, homem de 43 anos foi enquadrado por tentativa de estelionato e falsidade ideológica. Caso aconteceu no distrito de Nova Mutum Paraná, em Porto Velho.

Um mecânico de 43 anos foi preso nesta terça-feira (10) ao se vestir de mulher para tentar fazer, no lugar da mãe, uma prova prática do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no distrito de Nova Mutum Paraná, a 106 Km de Porto Velho. Assista no vídeo acima.

Segundo a Polícia Civil, Heitor Márcio Schiave, que é proprietário de uma autoelétrica na capital, foi detido em flagrante por tentativa de estelionato e falsidade ideológica. Para fazer o exame, ele vestiu saia longa e passou maquiagem.

O mecânico deve passar por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (11), informou a 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho. Até a última atualização desta reportagem, ele aguardava a audiência na Central de Flagrantes da capital.

O G1 telefonou para a autoelétrica de Schiave, mas as ligações não foram atendidas. A reportagem também tentou contato com a defesa do mecânico, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Como ele foi descoberto

De acordo com a Polícia Militar (PM), a desconfiança inicial partiu de uma servidora da comissão examinadora do Detran. Ela suspeitou que a pessoa que fazia a prova não era a mesma indicada no documento de identidade apresentado aos avaliadores.

O mecânico já estava dentro do carro fazendo a prova de baliza quando um outro servidor da autarquia chamou a Polícia Militar.

Ao chegarem no local da prova, os agentes constataram que Schiave tentava se passar pela mãe e lhe deram voz de prisão.

O mecânico, por sua vez, disse aos policiais que a mãe estava no distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari (RO), e não sabia que o filho tentaria usar a identidade dela para fazer o exame de direção. O mecânico, então, foi levado à Central de Polícia em Porto Velho.

11/12/2019

