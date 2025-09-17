Médica influencer de Cuiabá morre de câncer aos 27 anos

Foto: Reprodução | A médica e influencer de Cuiabá, Patrícia Keller Pereira, morreu nessa terça-feira (16), aos 27 anos. Ela enfrentava um câncer raro no ombro desde o ano passado.

Patrícia estava noiva e, nas redes sociais, compartilhava o dia a dia, conquistas e viagens. Quando recebeu o diagnóstico, passou a fazer publicações sobre o tratamento.

A morte dela foi informada por familiares e gerou comoção entre os seguidores.

“Patrícia partiu cedo, aos 27 anos, para um lugar de muita luz, mas sua presença, sua doçura e seu amor continuam vivos em cada um de nós que teve o privilégio de conhecê-la”, diz trecho de um dos comentários.

“Coração em pedaços, vá em paz Pati, foi um prazer poder te conhecer e conviver com você nessa vida”, publicou uma amiga.

Ela está sendo velada e será sepultada nesta quarta-feira (17), em Sorriso (a 398 km de Cuiabá).

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/15:56:04

