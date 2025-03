Médica que postou fake news sobre câncer de mama não pode exercer a medicina durante 6 meses; entenda

Lana Tiani Almeida da Silva viralizou nas últimas semanas ao postar um vídeo no instagram afirmando que o câncer de mama não existe — Foto: Reprodução / redes sociais

Decisão foi tomada pelo Conselho Federal de Medicina, que adotou a interdição cautelar total do exercício profissional da médica após os eventos de fake news e desinformação.

A médica paraense Lana Tiani Almeida da Silva está impedida de exercer a profissão de medicina por seis meses. A decisão, tomada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), vale desde o dia 20 de fevereiro, quando tornou-se pública. A informação foi confirmada ao g1 pelo CFM nesta sexta-feira (7).

A medida aplicada à médica é uma Interdição Cautelar Médica, uma forma de o CFM proteger pacientes ou o próprio médico de uma situação considerada insegura.

Lana viralizou em outubro de 2024 ao postar um vídeo no Instagram afirmando que o câncer de mama não existe e que o exame de mamografia causava uma séria inflamação nas mamas, pedindo para que as mulheres não o fizessem mais.

Em novembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça do Pará atendeu a um pedido do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e determinou que a médica retirasse os conteúdos enganosos das redes sociais, sob a pena de multa diária de R$ 1.500 em caso de descumprimento.

O g1 procurou a médica sobre a decisão do conselho e aguarda retorno.

Câncer de mama é o mais incidente na população feminina

Com 73.610 novos casos a cada ano do triênio 2023/2025, o câncer de mama é o que mais incide na população feminina no Brasil, ocupando o primeiro lugar. Isso representa uma incidência de 41,89 casos a cada 100 mil mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Só em 2022, com o último balanço feito pelo DATASUS, houve 19.130 mortes por câncer de mama em mulheres no Brasil.

“Como o câncer é uma doença que não possui notificação obrigatória, a instituição não trabalha com dados de incidência, mas sim com dados de estimativas, divulgados a casa três anos. As estimativas mais recentes correspondem ao triênio de 2023 a 2025, com números que se repetem em cada um desses anos”, afirma o Inca.

No Pará, foram registrados 1.020 novos casos de câncer de mama em 2023, 2024 e 2025.

vestigados por dizerem que ‘câncer de mama não existe’ ou que mamografia causaria a doença

Médica excluiu conteúdos

Dias após a repercussão negativa nas redes sociais, a médica excluiu os conteúdos enganosos do Instagram e alterou o perfil para privado. No momento da publicação desta reportagem, todos os perfis das redes sociais de Lana haviam sido deletados.

Fonte: Mateus Souza – O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2025/09:30:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...