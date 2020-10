Medicamentos agropecuários vendidos de forma irregular são apreendidos no nordeste do PA

Vendidos sem controle, os medicamentos perdem sua eficácia no controle de doenças, podem comprometer a qualidade e o ganho de peso dos animais. – (Foto:Reprodução)

A venda irregular de medicamentos foi flagrada em revendas agropecuárias no município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado. Segundo o balanço da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) divulgado nesta terça-feira (28), todo o material que estava sendo vendido irregularmente foi apreendido e inutilizado.

Vendidos sem controle, os medicamentos perdem sua eficácia no controle de doenças, podem comprometer a qualidade e o ganho de peso dos animais.

“Identificamos que diversos medicamentos de uso veterinário estavam sendo comercializados irregularmente, de forma fracionada, o que não é permitido na atual legislação. Além disso medicamentos fora do prazo de validade estavam expostos para a venda”, informou Márcia Penna, fiscal estadual agropecuária.

O estabelecimento foi autuado e seus responsáveis orientados sobre a importância da venda legal de medicamentos e controle de recebimento, acondicionamento e venda de vacinas para uso animal.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...