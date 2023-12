Médico acusado de matar 42 pacientes e ferir outros 114 é preso em hospital de SP

Cirurgião atuava e fugiu do Rio Grande do Sul.

João Batista do Couto Neto, cirurgião de 47 anos, foi detido em um hospital de Caçapava, interior de São Paulo, na tarde da última quinta-feira (14). Ele era procurado por suspeitas de estar envolvido na morte de 42 pacientes e no ferimento de outros 114 em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a polícia, agentes paulistas receberam informações sobre a presença do médico procurado pela Justiça gaúcha atuando em um hospital da região de Caçapava.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara do Júri da Comarca de Novo Hamburgo, conforme divulgado pela Polícia Civil.

O cirurgião é investigado por múltiplos casos de óbitos e lesões, tendo sido relacionado diretamente a três mortes até o momento, com outras 39 em suspeita ligadas à sua atuação médica.

São apurados 144 casos de lesão corporal, com denúncias de pacientes e colegas de trabalho relatando um alto número de cirurgias diárias, chegando a realizar até 27 procedimentos em uma única manhã, além de acusações de procedimentos desnecessários e diagnósticos equivocados.

A Justiça do Rio Grande do Sul chegou a proibir temporariamente o médico de realizar cirurgias e intervenções por 120 dias, porém, após o término desse prazo, não existia nenhuma restrição para que João Batista do Couto Neto continuasse seu trabalho médico.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2023/07:55:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...