Médico agride pacientes em unidade de saúde e é demitido

Foto: Divulgação | Um médico foi demitido após agredir uma paciente dentro da unidade de saúde que trabalhava, em Diadema, no ABC paulista. O caso aconteceu na última sexta-feira (21).

Segundo testemunhas, o médico chegou ao local atrasado por mais de duas horas e aparentemente alcoolizado.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o médico sai da sala aparentemente alterado e manda uma das pacientes calar a boca, após ela questionar se ele poderia atendê-la.

Nesse momento, os populares em volta reclamam diante da atitude do médico, que parte para cima de uma das mulheres, que tenta se esquivar, mas leva um tapa no rosto.

Segundo uma das mulheres que estava presente no local, contou que as pacientes agredidas ficaram traumatizadas.

Em nota de repúdio, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, lamentou o ocorrido e afirmou que “tal incidente é inaceitável e fere princípios básicos de respeito e dignidade que devem pautar as relações no ambiente de saúde”.

“As denúncias sobre o atraso do médico e sua má conduta junto aos pacientes foram prontamente avaliadas, e a Secretaria de Saúde do município agiu imediatamente, determinando a demissão do profissional”, diz outro trecho do comunicado.

Procurada, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina informou que “realizou uma apuração rigorosa, notificou a empresa terceirizada a que o profissional está vinculado e encerrou o contrato de prestação de serviço dele em todas as unidades de saúde que gerencia”.

