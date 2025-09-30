Médico anestesista morre em acidente na BR-343, em Campo Maior.

Foto: Reprodução | Motorista do caminhão disse que ouviu o impacto, mas pensou que a colisão tinha acontecido com outro veículo. Médico anestesista morreu no último sábado (27).

Um caminhoneiro de 78 anos vai responder por homicídio culposo após se envolver no acidente que matou o médico anestesista Caio Barros, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A colisão aconteceu no sábado (27), na BR-343, em Campo Maior.

O homicídio culposo na direção de veículo automotor ocorre quando o motorista causa a morte de alguém sem intenção, por imprudência, negligência ou imperícia.

De acordo com a PRF, o acidente envolveu a motocicleta de Caio e dois caminhões. Inicialmente, o órgão informou que a colisão teria sido causada por uma “manobra precipitada” de um dos caminhoneiros. A Polícia Civil investiga o caso.

Pouco tempo depois do acidente, a PRF abordou um caminhão que havia deixado o local, em Cocal de Telha. O veículo apresentava danos compatíveis com a colisão, conforme os policiais que atenderam a ocorrência. O teste do bafômetro dele deu negativo.

O caminhoneiro disse que ouviu o impacto, mas achou que havia colidido com outro veículo e continuou a viagem. Ele foi levado à Delegacia de Campo Maior.

Além de homicídio culposo, o motorista vai responder por fuga do local do acidente e omissão de socorro. O caminhão foi apreendido pela Polícia Civil para investigação.

Família pede que imagens não sejam compartilhadas

A família do médico Caio Barros pediu, ainda no sábado, que imagens do acidente não fossem compartilhadas nas redes sociais.

“Peço com respeito e solidariedade, não compartilhem fotos ou vídeos do ocorrido. Esse é um momento de dor profunda para nossa família, e a exposição de imagens pode causar ainda mais sofrimento a todos nós”, escreveu uma prima no Instagram.

Caio trabalhava no Hospital de Urgência de Teresina e era sócio de uma academia em Parnaíba, sua cidade natal. Ele foi velado e sepultado no sábado, em Parnaíba.

O médico estava em Campo Maior com um grupo de motociclistas. Nas redes sociais, colegas compartilharam imagens do passeio feitas antes do acidente.

Ele morava em Teresina e deixou a atual companheira, que está grávida, e duas filhas de um relacionamento anterior.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/16:00:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...