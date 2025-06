Médico descobre cogumelo crescendo no intestino de paciente

Médico Lin Xianghong descobriu cogumelo crescendo no intestino de paciente em Taiwan — Foto: Reprodução

Achado foi feito durante exame de colonoscopia em Taiwan.

Um médico de Taiwan se disse chocado com uma descoberta durante colonoscopia: havia um congumelo crescendo no intestino do paciente sob efeito de anestesia.

Descobriu-se que se tratava de um cogumelo enoki, amplamente utilizado nas culinárias chinesa e japonesa. Eles são ricos em valor nutricional, mas são comumente encontrados nas fezes de quem os consome logo no dia seguinte. Como resultado, o cogumelo é jocosamente apelidado de “até amanhã”.

O gastroenterologista Lin Xianghong mostrou imagem no cogumelo no Facebook.

“Por que há um cogumelo crescendo no cólon? Recentemente, tirei esta imagem durante uma colonoscopia. Serve para lembrar a todos que você deve sempre mastigar bem os alimentos”, postou o médico.

Lin administrou um medicamento, e o cogumelo foi excretado naturalmente, conforme relatado pelo site “What’s The Jam”.

Ele acrescentou que frequentemente encontra sementes de maracujá, pitaya e melancia nos intestinos dos pacientes durante colonoscopias. O Ministério da Agricultura de Taiwan afirmou que as paredes celulares dos cogumelos enoki contêm polissacarídeos de quitina sólidos que o corpo humano não consegue decompor e digerir completamente. Em vez disso, eles passam pelo trato digestivo e chegam ao cólon, onde podem ser fermentados pelas bactérias intestinais.

