Médico é preso após agarrar e esfregar pênis em técnica de enfermagem

Foto: Reprodução | O médico compareceu à delegacia, mas para registrar ocorrência de lesão corporal, após ter sido agredido pelo namorado da vítima

Policiais civis do Rio de Janeiro prenderam um médico em flagrante pelos crimes de estupro e injúria, praticados contra uma técnica de enfermagem, em uma maternidade, no município de Queimados, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu no último domingo (28/9) e foi denunciado pela própria vítima.

De acordo com o apurado, o criminoso puxou os cabelos da mulher para tentar beijá-la à força e esfregou seus órgãos genitais contra o corpo dela. Ao reagir e exigir que o homem parasse, a técnica de enfermagem foi ofendida com xingamentos.

Na segunda-feira (29/09), o próprio autor compareceu à delegacia, mas para registrar ocorrência de lesão corporal, após ter sido agredido pelo namorado da vítima, em represália ao episódio. Durante as diligências, os agentes verificaram diversos outros registros contra o médico, incluindo um caso anterior de importunação sexual.

Após a análise de todos os fatos, a autoridade policial decidiu pela autuação em flagrante do médico pelos crimes estupro e injúria.

Fonte: Metrópoles

