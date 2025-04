Médico explica diagnóstico de Wesley Safadão: ‘Não há cura’

Wesley Safadão segue cuidados com a saúde após procedimento cirúrgico – Foto: Reprodução/Instagram

Wesley Safadão se afastou dos palcos e passou por cirurgias após receber diagnóstico.

Wesley Safadão (36) passou por uma nova cirurgia em outubro do ano passado após um procedimento realizado em 2022 devido ao diagnóstico de artrose da coluna. O termo ficou popular devido ao estado crítico e afastamento do cantor dos palcos para cuidar da saúde. A da doença degenerativa também pode se apresentar nas formas de hérnia de disco e bico de papagaio.

A CARAS entrevista o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, que explica os principais sintomas e a importância de procurar ajuda médica após os primeiros sinais.

“A artrose se manifesta na dor articular, rigidez, inchado e estalos ou crepitações. É essencial buscar orientação médica ao apresentar sintomas de artrose para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Não há cura para a artrose. No entanto, existem tratamentos que visam aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente”, afirma ele, que lista como os sintomas se manifestam.

Dor articular: Que piora com o movimento e alivia com o repouso,

Rigidez: Especialmente após períodos de inatividade ou ao acordar;

Inchaço: Nas articulações afetadas;

Estalos ou crepitações: Durante o movimento articular.

O especialista ressalta que em caso de dor intensa e constante, como a que ocorre mesmo com os tratamentos convencionais, é necessário e urgente a procura por atendimento especializado. Quando a perda significativa de função impede a realização de atividades diárias e quando existem deformidades articulares visíveis que comprometem a mobilidade, também é importante buscar uma avaliação.

“A predisposição genética é um dos fatores de risco para o desenvolvimento da artrose”, diz o médico, que lista outros fatores.

Envelhecimento: O desgaste natural das articulações ao longo dos anos,

Obesidade: Que aumenta a carga sobre as articulações;

Lesões articulares prévias: Que podem acelerar o processo degenerativo;

Atividades repetitivas: Que sobrecarregam determinadas articulações.

Porceban ressalta que a cirurgia, como as que o cantor foi submetido nos últimos anos, é indicada em casos mais graves. O artista precisou cancelar a agenda de shows e se adequar a um novo plano para recuperação. O especialista lista quais os principais métodos de recuperação no pós-cirúrgico.

Fisioterapia: Para restaurar a força e a amplitude de movimento,

Controle da dor: Com medicamentos prescritos;

Adaptações no cotidiano: Para facilitar as atividades durante a recuperação;

Acompanhamento médico regular: Para monitorar a evolução e prevenir complicações.

Fonte: CARAS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2025/14:14:19

