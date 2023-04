Médico morre em acidente entre caminhonete e carreta na BR-163 no Mato Grosso

O médico Esmeraldo Alves Ribeiro Junior, 53 anos, faleceu hoje, em decorrência de um acidente, ontem, no trecho da rodovia federal em Rosário Oeste (103 quilômetros de Cuiabá). Ele chegou a ser encaminhado ao hospital Santa Rosa em Cuiabá, mas não resistiu.

Esmeraldo trafegava em uma Toyota Hilux, quando ao sair da base da Rota do Oeste, onde trabalhava, após o fim do plantão, se envolveu em uma colisão com uma Volvo FH 560, placas de Colíder. A equipe de resgate fez os primeiros socorros e o encaminhou a unidade de saúde em Cuiabá, porém não resistiu ao agravamento do estado clínico.

A caminhonete ficou bastante danificada e a carreta teve alguns danos na cabine. A dinâmica do acidente passa a ser investigada.

Em nota, a concessionária Rota do Oeste lamentou a morte do médico. “O doutor Esmeraldo atuava junto à Rota do Oeste desde o início dos atendimentos operacionais no trecho sob concessão e sempre prestou um excelente trabalho, sendo considerado um dos Anjos da BR-163 ao lado de todos que dedicam o seu tempo ao atendimento dos usuários e salvamento de vidas”. “Desde que tomou conhecimento do fato, a Concessionária mantém contato com a empresa parceira a fim de prestar todo apoio necessário à família. Transmitimos nossas condolências aos familiares e colegas de trabalho”, concluiu.

Ainda não há informações sobre os procedimentos fúnebres.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso

