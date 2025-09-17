Médico morre em queda de avião no Pantanal de MS

Os destroços foram encontrados na Fazenda Santa Terezinha, a cerca de 180 km de Coxim, já na parte da tarde.

O médico e pecuarista Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, morreu na manhã desta terça-feira (16) após a queda de um avião de pequeno porte no Pantanal, em região próxima a Coxim (MS). Ele pilotava sozinho a aeronave e seguia para sua fazenda em Figueirópolis d’Oeste (a 387 km de Cuiabá).

De acordo com familiares, Ramiro havia decolado por volta das 7h30 do município de Araçatuba (SP) em um Cessna 210 Silver Eagle. O percurso, que duraria cerca de duas horas, era comum para ele. Durante o voo, no entanto, o médico relatou dificuldades em razão do mau tempo.

Um dos filhos, Waldyr Paiva Matos, contou ao site Campo Grande News que um piloto com quem o pai manteve contato relatou ter percebido preocupação em sua voz.

“Ele estava trêmulo, parecia enfrentar uma situação delicada, e o tempo estava ruim”, disse.

Pouco depois, o avião deixou de emitir sinal quando sobrevoava o Pantanal. Uma força-tarefa de familiares, equipes de resgate e autoridades iniciou as buscas ainda pela manhã.

Os destroços foram encontrados na Fazenda Santa Terezinha, a cerca de 180 km de Coxim, já na parte da tarde. Os primeiros indícios apontam que Ramiro tentou realizar um pouso de emergência.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave foi fabricada em 1980 e estava com a documentação de aeronavegabilidade em situação regular.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/15:56:04

