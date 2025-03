Médico morre enquanto realizava parto

Foto: Reprodução | O profissional, que atuava há décadas na região, sofreu uma parada cardíaca no centro cirúrgico por volta das 15h30, em um episódio que comoveu colegas, familiares e a comunidade local.

O cirurgião-geral Francisco Xavier do Carmo Filho faleceu no último domingo, 23 de março de 2025, enquanto realizava um parto no Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. O profissional, que atuava há décadas na região, sofreu uma parada cardíaca no centro cirúrgico por volta das 15h30, em um episódio que comoveu colegas, familiares e a comunidade local.

De acordo com informações divulgadas, equipes médicas do hospital realizaram cerca de oito ciclos de reanimação na tentativa de salvar o médico, mas os esforços foram em vão. Fabrício Xavier, filho de Francisco e também médico, esteve presente e participou ativamente dos procedimentos para tentar reanimar o pai. Apesar da dedicação da equipe, o óbito foi confirmado logo após o mal súbito que acometeu o cirurgião durante o exercício de sua profissão, obrigando sua retirada do centro cirúrgico.

Francisco Xavier do Carmo Filho era uma figura respeitada na medicina da região, tendo formado gerações de profissionais ao longo de sua carreira. Ele deixa três filhos, todos médicos: Fabrício, Isabela e Talita Xavier, que seguem os passos do pai na área da saúde. A perda gerou comoção nas redes sociais, onde um familiar prestou uma homenagem emocionada: “Ser humano maravilhoso, médico respeitadíssimo e que me trouxe ao mundo”, escreveu.

A Prefeitura de Paulo Afonso decretou luto oficial de três dias em reconhecimento à trajetória do médico e seu impacto na saúde pública da cidade. Em nota oficial, a administração municipal destacou a colaboração de Francisco e de seus filhos no Hospital Nair Alves de Souza, onde ele faleceu. “Dr. Francisco não foi apenas um médico exemplar — foi um ser humano extraordinário, que dedicou sua vida a cuidar do próximo com amor, empatia e compromisso. Sua presença marcante, sua generosidade e sua dedicação à saúde pública transformaram vidas e deixaram uma marca inesquecível em nossa história”, afirma o comunicado.

Fonte: Correios24h e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/11:46:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...