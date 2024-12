Médico mostra extração de tumor gigante de quase 2 kg: ‘Um recorde’

Foto: Reprodução/Marino Oliveira | A paciente, uma mulher de 47 anos, havia procurado atendimento relatando dor, desconforto e sensação de peso na mama direita.

Um médico obstetra do hospital público Francisco Limongi, em Trajano de Moraes, no interior do Rio de Janeiro, realizou na última semana a retirada de um tumor benigno de mama de 1,75 kg, considerado o maior já operado por ele. A paciente, uma mulher de 47 anos, havia procurado atendimento relatando dor, desconforto e sensação de peso na mama direita, completamente tomada pelo tumor. “Essa semana quebrei um recorde que não gostaria. Operei o maior fibroadenoma (tumor benigno de mama) que já vi”, divulgou o médico Marino Oliveira em seu Instagram.

Segundo o obstetra, a cirurgia, chamada de tumorectomia de mama, durou cerca de 80 minutos. A equipe já previa que o tumor seria grande, mas o tamanho impressionou. “Vale lembrar que os fibroadenomas geralmente são pequenos e têm crescimento muito lento, o que não foi o caso dessa paciente, que viu seu nódulo atingir esse tamanho em um ano”, afirmou ao UOL. Ele destacou que esse tipo de operação é incomum no hospital e que a massa retirada media cerca de 30 cm.

Os fibroadenomas, explicou o médico, são tumores benignos formados a partir do tecido conjuntivo da mama e apresentam baixo risco de malignidade, variando entre 0,1% e 0,3%. Entretanto, tumores maiores ou com componentes complexos podem ter risco aumentado. Durante a cirurgia, foi possível preservar a pele e o complexo areolar, o que facilitará eventuais procedimentos de reconstrução mamária. “A paciente está se recuperando bem”, informou Oliveira.

O obstetra Marino Oliveira é experiente em casos desafiadores e já realizou a retirada de um cisto de ovário de 8 kg em uma paciente idosa. Contudo, ele ressaltou que, na mama, este foi o maior tumor que já encontrou. A paciente, cuja identidade não foi divulgada, segue em recuperação e sem complicações, após meses de sofrimento com a rápida evolução do fibroadenoma.

