Médico preso por tocar em parte íntima de paciente é solto

A vítima se trata de uma grávida de nove meses, que fazia acompanhamento pré-natal. |Foto: Reprodução RBATV

João Batista Mafra, de 76 anos foi preso no último sábado (11) pelo crime de violência sexual e foi solto nesta segunda-feira (13), após pagar a fiança de R$ 38 mil.

João Batista foi preso em flagrante depois de tocar nas partes íntimas de uma paciente grávida, durante uma consulta numa rede particular de atendimento médico no município de Tucuruí, sudeste do Pará.

A vítima se trata de uma grávida de nove meses, que fazia acompanhamento pré-natal. Ela contou à Polícia que durante o atendimento, o médico pegou uma pomada e passou a mão em suas partes íntimas, sem seu consentimento. Depois ele informou que iria fazer um procedimento.

De acordo com o delegado Thiago Mendes, da Superintendência do Lago de Tucuruí, “a ação criminosa consistiu em atos libidinosos que envolviam toques genitais e conjunção carnal sem o seu consentimento”.

Com o pagamento da fiança, João Batista Mafra conseguiu seu Alvará de soltura provisória e vai responder ao processo em liberdade.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Dinan Laredo/RBATV em 14/03/2023/15:36:27

