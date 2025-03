Médico sofre parada cardiorrespiratória e morre em Sorriso | MT

Foto: Reprodução | O velório acontece nesta terça, às 16h, na Casa Morturária do Cemitério municipal. Já o sepultamento será realizado nesta quarta-feira (12), às 9h30, no Memorial Jardim das Oliveiras.

Conhecido carinhosamente pelos pacientes como Dr Wolverine, o psiquiatra Fabio Junior da Silva morreu aos 36 anos na manhã desta terça-feira (11), em Sorriso (a 398 km de Cuiabá). A informação foi confirmada pela prefeitura do município, que informou que o médico sofreu uma parada cardiorrespiratória em casa, foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso, mas não resistiu.

“A Prefeitura de Sorriso, mais uma vez, lamenta profundamente o óbito do doutor Fábio e se solidariza à esposa, aos filhos, todos os familiares, amigos e pacientes do doutor Fábio”, diz trecho da nota emitida pela prefeitura.

Fábio se formou em Medicina em 2014 pela Escuela Latinoamericana de Medicina e, ao longo dos quase 11 anos de atuação, passou pela rede pública e privada de saúde. Atualmente, ele era diretor-técnico do Hospital e Maternidade 13 de Maio em Sorriso, atuava no Ambulatório de Saúde Mental Infanto Juvenil, era médico-perito da Justiça Federal e médico em UTI móvel pela concessionária Rota Oeste.

O psiquiatra também atuou na direção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sara Akemi Ichicava e no Ambulatório Integrar. Recentemente, o Dr Wolverine, como era conhecido, ministrou aulas para alunos da Liga de Fisiologia da Faculdade de Medicina Atenas Sorriso, em fevereiro do ano passado.

O velório acontece nesta terça, às 16h, na Casa Morturária do Cemitério municipal. Já o sepultamento será realizado nesta quarta-feira (12), às 9h30, no Memorial Jardim das Oliveiras.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/13:16:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...