Médico suspeito de estupro na UBS Salvação já está na penitenciária de Santarém

(Foto: Reprodução) – Otaviano Vieira Torres Neto se apresentou com advogado na Superintendência Regional de Polícia Civil.

O médico Otaviano Vieira Torres Neto, denunciado por suposto estupro de uma adolescente de 17 anos durante uma consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Salvação, em Santarém, oeste do Pará, já está no Complexo Penitenciário Silvio Hall de Moura. Ele se apresentou na Superintendência Regional de Polícia Civil do Baixo Amazonas no início da tarde desta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, acompanhado de um advogado.

Após a apresentação na Superintendência, o médico foi levado em uma viatura da Polícia Civil para a penitenciária. No trajeto até a viatura, ele foi abordado por repórteres e questionado sobre a denúncia que pesa contra ele, mas Otaviano Vieira Torres Neto não quis fazer nenhuma declaração, assim como o advogado que o acompanhava.

Contra o médico, havia um mandado de prisão preventiva expedido no dia 20 de janeiro pelo juiz Sidney Pomar Falcão, da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém, em razão da denúncia de estupro registrada pela vítima na Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca).

O médico atuava como intercambista do programa Mais Médicos em Santarém e não havia sido encontrado em seu endereço para o cumprimento do mandado de prisão. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) afastou o médico das funções assim que tomou conhecimento da denúncia.

