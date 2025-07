Médicos alertam para aumento de disbiose intestinal durante férias

(Foto: Reprodução) – Desequilíbrio na microbiota intestinal cresce no período por conta das mudanças na alimentação e rotina nas férias

A disbiose intestinal é um desequilíbrio na flora intestinal que compromete a saúde do sistema digestivo e do organismo como um todo. Durante as férias aumenta a chance de surgimento ou agravamento desse problema, por conta de mudanças nos hábitos alimentares e na rotina.

O alerta é dos coloproctologistas Danilo Munhoz e Aline Amaro, que explicam que é preciso atenção redobrada para os cuidados durante esse período. Afinal, a condição, se aparecer, pode causar diversos problemas “A disbiose ocorre quando há uma alteração na composição da microbiota intestinal, com redução das bactérias benéficas e aumento das patogênicas. Isso pode desencadear diversos sintomas gastrointestinais e até impactar na imunidade”, diz Danilo Munhoz.

O que é disbiose e quais os sintomas?

A disbiose intestinal é caracterizada pelo desequilíbrio entre micro-organismos que habitam o intestino, essenciais para o bom funcionamento digestivo e para a defesa do organismo. Entre os principais sintomas estão:

Distensão e dor abdominal;

Gases em excesso;

Diarreia ou constipação;

Náuseas;

Cansaço e indisposição.

“Muitas vezes as pessoas não percebem que esses sintomas podem estar relacionados ao intestino e acabam buscando soluções rápidas por conta própria, com a utilização de medicamentos para enjoo, antiácidos, antigases e laxantes, o que pode piorar a situação”, complementa Aline Amaro.

Causas e piora nas férias

Existem algumas causas para a disbiose intestinal, sendo as mais comuns: dieta rica em gorduras, açúcares e ultraprocessados, consumo excessivo de álcool, uso indiscriminado de antibióticos e outros medicamentos, infecções intestinais estresse e privação de sono.

Contudo, por que a condição se tornar mais comum nas férias? Basicamente, pelos seguintes motivos:

Mudanças bruscas na alimentação (excesso de fast-food, doces e bebidas alcoólicas)

Irregularidade nos horários das refeições

Alteração na rotina de sono

Aumento no consumo de medicamentos sem orientação

Tratamento

O tratamento da disbiose depende da causa e da intensidade do desequilíbrio. Normalmente, envolve ajustes na alimentação, uso de probióticos e, quando necessário, medicação específica.

“A automedicação é um grande risco, porque muitos remédios podem piorar o quadro ou mascarar os sintomas, dificultando o diagnóstico correto”, alerta a Dra. Aline Amaro. Os médicos reforçam que qualquer uso de medicamentos deve ser feito somente com indicação médica, já que cada caso de disbiose exige uma abordagem individualizada.

