Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 55 milhões neste sábado (16)

As lotéricas são pontos de apostas até às 19h | Irene Almeida/ Diário do Pará

Acúmulo já dura quatro rodadas e aumenta a expectativa de apostadores em todo o país.

A sensação de acordar milionário pode estar mais próxima para quem arriscar um palpite na Mega-Sena deste fim de semana. O concurso 2.902, que será realizado neste sábado (16), vai movimentar os apostadores em todo o Brasil em busca do prêmio de R$ 55 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio acontece a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube, mantendo o ritual que já virou tradição para milhões de brasileiros que acompanham cada número revelado com expectativa.

O prêmio acumulado vem chamando atenção porque já são quatro rodadas sem vencedores na faixa principal. No último concurso, realizado na última quinta-feira (14), ninguém acertou as dezenas sorteadas: 02 – 20 – 28 – 38 – 44 – 47.

Entretanto, 38 apostadores acertaram cinco números e vão receber R$ 59.141,96 cada. Outros 3.111 apostadores acertaram quatro dezenas, garantindo R$ 1.190,77 cada.

Como jogar

A Mega-Sena tem três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados. Para disputar, basta escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Os jogos podem ser feitos presencialmente em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, seja no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo disponível para smartphones. O prazo para registrar a aposta vai até as 19h do dia do sorteio.

Além do prêmio milionário, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas, faixas que regularmente premiam milhares de jogadores a cada concurso.

Expectativa

Com o valor acumulado, o prêmio deste sábado pode mudar completamente a vida de um ou mais sortudos. Para efeito de comparação, os R$ 55 milhões são suficientes para comprar dezenas de imóveis de luxo, coleções de carros importados ou garantir uma renda confortável apenas com investimentos.

Seja pela superstição dos números de sorte, seja pela fé em uma mudança repentina de vida, a Mega-Sena mais uma vez mobiliza sonhos de norte a sul do país.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso

