Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 55 milhões no sorteio desta quinta

(Foto: Rafa Neddermeyer) – Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa.

No último sorteio, um bolão de Campo Grande faturou R$ 102.148,50.

O concurso 2.912 da Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira (11), com prêmio estimado em R$ 55 milhões. As apostas podem ser feitas até as 18h em lotéricas, pelo site da Loterias Online ou pelo aplicativo oficial da Caixa. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

No último sorteio, um bolão de Campo Grande faturou R$ 102.148,50. A aposta, registrada em uma agência lotérica do Bairro Tiradentes, fez parte de um bolão físico com valor mínimo de R$ 6, dividido em três cotas. Cada um dos sortudos pode embolsar cerca de R$ 36 mil.

Na quadra, 3.851 apostas foram premiadas, com valor individual de R$ 991,05. Destas, 48 apostas foram registradas por moradores de Mato Grosso do Sul, segundo a Caixa Econômica Federal.

Como jogar – O valor mínimo da aposta é de R$ 6, permitindo ao apostador escolher seis números entre os 60 disponíveis. É possível marcar mais dezenas, aumentando o custo da aposta e as chances de ganhar. Quem acertar cinco ou quatro números recebe os prêmios da quina ou da quadra, respectivamente.

Os ganhadores podem retirar os valores em qualquer lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Prêmios acima de R$ 2.259,20 exigem retirada no banco com documento de identidade, CPF e recibo da aposta. Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis.

A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados desde 1996, mantendo tradição e movimentando grandes prêmios em todo o país.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/14:12:25

