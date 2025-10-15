mega
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Maria Alessandra
Foto: Reprodução | Números sorteados foram: 11 – 27 – 34 – 55 – 56 – 58
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.927 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 11 – 27 – 34 – 55 – 56 – 58

43 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.167,65 cada
3.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 963,70 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

 

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/14:35:15

