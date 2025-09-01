Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões no próximo sorteio; saiba quando
Prêmio acumula e pode pagar R$14 milhões (Foto:Reprodução)
O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira (2)
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.908 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (30). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 14 milhões para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (2 de setembro).
As dezenas sorteadas foram: 20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50.
30 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 54.694,54 cada.
2.049 apostas acertaram a quadra e terão direito a R$ 1.319,99 cada.
Como apostar no próximo concurso
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da próxima terça-feira, em qualquer casa lotérica do país ou de forma online, pelo site da Caixa ou aplicativo oficial. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00.
