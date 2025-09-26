mega
Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 80 milhões

Maria Alessandra
Foto: Reprodução | As dezenas sorteadas foram: 03 – 26 – 28 – 37 – 42 – 53

O concurso 2.919 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25), terminou sem ganhador na faixa principal. Nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 80 milhões. O próximo sorteio será neste sábado (27).

As dezenas sorteadas foram: 03 – 26 – 28 – 37 – 42 – 53.

Premiação das demais faixas

Na quina, 66 apostas foram contempladas e cada ganhador receberá R$ 34.524,56. Já a quadra registrou 4.131 bilhetes premiados, com prêmio de R$ 909,21 para cada apostador.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas para o concurso de sábado podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília). Há três formas de participar:

Aplicativo Loterias Caixa

Portal Loterias Caixa

Casas lotéricas em todo o país

O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 6.

 

