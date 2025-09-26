Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 80 milhões
Foto: Reprodução
O concurso 2.919 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25), terminou sem ganhador na faixa principal. Nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou para R$ 80 milhões. O próximo sorteio será neste sábado (27).
As dezenas sorteadas foram: 03 – 26 – 28 – 37 – 42 – 53.
Premiação das demais faixas
Na quina, 66 apostas foram contempladas e cada ganhador receberá R$ 34.524,56. Já a quadra registrou 4.131 bilhetes premiados, com prêmio de R$ 909,21 para cada apostador.
Como apostar na Mega-Sena
As apostas para o concurso de sábado podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília). Há três formas de participar:
Aplicativo Loterias Caixa
Portal Loterias Caixa
Casas lotéricas em todo o país
O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 6.
