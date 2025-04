Mega-Sena acumulada sorteia prêmio de R$ 45 milhões

Foto Reprodução |Apostas podem ser feitas até as 19h desta quarta-feira e valor do prêmio acumulado atrai apostadores de todo o país.

Osonho de ser milionário passa pelo imaginário de todos os brasileiros que já passaram por uma lotérica. Quem sabe não é neste 1º de abril que alguém consegue realizar e levar mais de 40 milhões de reais para casa?

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira (1º), o tão aguardado sorteio do concurso 2.847, com um prêmio acumulado em R$ 45 milhões. O evento ocorre a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, e terá transmissão na internet.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, tem o valor de R$ 5,00. Este é o valor mínimo para participar do concurso e concorrer ao prêmio milionário de R$ 45 milhões.

Dupla de Páscoa: outra opção para os apostadores

Além da Mega-Sena, os apostadores também podem participar da Dupla de Páscoa, um concurso especial que promete atrair a atenção dos jogadores durante o período pascal.

Por ser um sorteio especial, a Dupla de Páscoa não acumula, ouu seja, se não houver ganhadores com seis acertos, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina (cinco acertos) e, assim, sucessivamente, conforme as regras da modalidade. O sorteio ocorrerá na véspera do domingo de Páscoa, em 19 de abril.

