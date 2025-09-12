Mega-Sena: aposta simples do RJ acerta as seis dezenas e leva sozinha prêmio de R$ 53,9 milhões

(Foto: Reprodução) – Uma aposta do Rio de Janeiro acertou sozinha as seis dezenas e levou o prêmio milionário. Confira as dezenas sorteadas!

Uma aposta simples do Rio de Janeiro acertou sozinha as seis dezenas da Mega-Sena e garantiu R$ 53,9 milhões no concurso 2.913, realizado nesta quinta-feira, 11. O sorteio aconteceu às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Uma aposta do Rio de Janeiro acertou sozinha as seis dezenas e levou o prêmio milionário. Confira as dezenas sorteadas!

As dezenas sorteadas foram: 52 – 60 – 17 – 21 – 55 – 34

A aposta vencedora é de Teresopolis, no Rio de Janeiro, e foi feita presencialmente na unidade ‘O Mundo Lotérico’. A aposta foi simples, com um cotista, e garantiu R$53.944.790,09.

Na quina, com cinco acertos, 37 apostas foram contempladas com R$ 63.438,03, cada. Na quadra, com quatro acertos, 3.841 apostas foram premiadas, cada uma, com R$ 1.007,29.

No último sorteio da Mega-Sena, realizado na terça-feira, 9, ninguém acertou os seis números. O prêmio principal, portanto, acumulou pela sexta rodada consecutiva. Veja as dezenas do concurso 2.912: 09 – 25 – 37 – 41 – 51 – 59. Na quina, com cinco acertos, 68 apostas foram contempladas com R$ 34.049,50, cada. Na quadra, com quatro acertos, 3.851 apostas foram premiadas, cada uma, com R$ 991,05.

Sorteios, valores e como apostar

A Mega-Sena tem, em geral, três sorteios semanais: às terças, às quintas e aos sábados.

Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones das Loterias Caixa.

