Mega-Sena concurso 2923 acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 20 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2923 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (4). O prêmio principal, que era de R$ 12,7 milhões, acumulou e deve chegar a cerca de R$ 20 milhões no próximo sorteio, marcado para o dia 07 de outubro.

As dezenas sorteadas foram 39 – 56 – 55 – 32 – 18 – 27.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 29 apostasacertaram cinco números e vão receber R$ 63.029,43 cada. Já 2.749 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 1.096,01.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet.

