Mega-Sena pode pagar até R$ 33 milhões no sorteio desta quinta-feira
(Foto: Reprodução) – Na última terça-feira (2), ninguém obteve sucesso, o que fez com que a premiação acumulasse em R$ 33 milhões
A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 2.910 da Mega-Sena nesta quinta-feira (4), às 20h, em São Paulo.
Na última terça-feira (2), ninguém obteve sucesso, o que fez com que a premiação acumulasse em R$ 33 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas nesta noite.
O preço da aposta mínima, que pode ser feita até as 19h, é de R$ 6. Todos que desejarem apostar podem jogar em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal.
Caso o cadastro seja feito na internet, é necessário informar o número do cartão de crédito e comprovar a maioridade.
