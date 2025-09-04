Mega-Sena pode pagar até R$ 33 milhões no sorteio desta quinta-feira

(Foto: Reprodução) – Na última terça-feira (2), ninguém obteve sucesso, o que fez com que a premiação acumulasse em R$ 33 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 2.910 da Mega-Sena nesta quinta-feira (4), às 20h, em São Paulo.

Na última terça-feira (2), ninguém obteve sucesso, o que fez com que a premiação acumulasse em R$ 33 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas nesta noite.

O preço da aposta mínima, que pode ser feita até as 19h, é de R$ 6. Todos que desejarem apostar podem jogar em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

Caso o cadastro seja feito na internet, é necessário informar o número do cartão de crédito e comprovar a maioridade.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/14:38:06

Curtir isso: Curtir Carregando...