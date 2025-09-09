Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira

Foto: Reprodução | A aposta mínima, que custa R$ 6, corresponde a 6 dezenas. Saiba mais!

A Mega-Sena, uma das loterias mais populares do Brasil, pode pagar um prêmio impressionante de R$ 47 milhões para os acertadores das seis dezenas no concurso 2.912. O sorteio ocorrerá às 20h desta terça-feira, dia 9, em São Paulo. Essa quantia atrai a atenção de muitos apostadores, especialmente considerando que, no último sorteio realizado no sábado, dia 6, ninguém conseguiu levar o prêmio máximo.

Além disso, a Mega-Sena realiza três sorteios por semana, sempre às terças, quintas e sábados. Portanto, os interessados têm várias oportunidades de tentar a sorte. Para participar, os apostadores podem fazer suas apostas até as 19h do dia do sorteio, seja em uma lotérica ou pela internet, através do site ou aplicativo Loterias Caixa.

Como apostar na mega-sena

Os apostadores podem realizar suas apostas na Mega-Sena de duas maneiras: presencialmente ou online. Para apostar presencialmente, basta ir a uma lotérica autorizada e escolher de 6 a 15 dezenas entre os 60 números disponíveis. A aposta mínima, que custa R$ 6, corresponde a 6 dezenas. Para aqueles que preferem a opção online, é necessário acessar o site ou aplicativo Loterias Caixa, onde também é possível escolher as dezenas e efetuar o pagamento, que pode ser feito via PIX.

É importante ressaltar que apenas pessoas com 18 anos ou mais podem participar da Mega-Sena. Assim, os jovens que desejam tentar a sorte devem aguardar até atingirem a maioridade.

Valores das apostas e probabilidades

Os valores das apostas na Mega-Sena variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Para uma aposta simples, com 6 dezenas, o custo é de R$ 6, enquanto uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo, custa R$ 22.522,50. A probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Por outro lado, ao optar por uma aposta com 15 dezenas, a chance de acertar o prêmio aumenta significativamente, passando para 1 em 10.003.

Resultados recentes e prazos para resgate de prêmios

O último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado, dia 6, não teve ganhadores do prêmio máximo, o que contribuiu para o acúmulo do prêmio atual de R$ 47 milhões. Para aqueles que ganharem prêmios, o prazo para resgatar os valores é de até 90 dias após a data do sorteio. Os ganhadores podem retirar seus prêmios em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, apresentando o bilhete premiado e um documento de identificação.

Além de oferecer prêmios milionários, a Mega-Sena também contribui para causas sociais. Parte dos recursos arrecadados com as apostas é destinada a programas sociais, como saúde, educação e segurança pública. Dessa forma, ao participar da Mega-Sena, os apostadores não apenas buscam a sorte, mas também ajudam a financiar projetos que beneficiam a sociedade.

