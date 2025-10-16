Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (16) prêmio acumulado de R$ 40 milhões

Participe do sorteio da Mega-Sena nesta quinta-feira e concorra a R$ 40 milhões. Saiba como apostar e acompanhe ao vivo! | Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília).

Achance de mudar de vida com um único bilhete continua atraindo milhões de brasileiros. E, nesta quinta-feira (16), os olhos dos apostadores se voltam novamente para o sorteio da Mega-Sena, que pode transformar a vida de alguém com um prêmio milionário. Com o valor acumulado, o concurso 2.928 promete distribuir nada menos que R$ 40 milhões ao sortudo (ou sortudos) que acertarem as seis dezenas da faixa principal.

A expectativa em torno do sorteio cresce a cada rodada sem vencedores, alimentando o sonho de sair da rotina com uma bolada suficiente para comprar imóveis, carros, viajar o mundo ou simplesmente garantir uma aposentadoria tranquila.

Como será o sorteio?

As seis dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no tradicional Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também na página oficial das Loterias Caixa no Facebook, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real o momento decisivo.

Como participar?

Quem quiser tentar a sorte ainda pode apostar até às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira. As apostas podem ser feitas de duas formas:

Nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o Brasil

Pela internet, no site oficial das Loterias Caixa

O jogo simples, que dá direito a marcar seis números, custa R$ 6,00. Também é possível fazer apostas com mais dezenas ou em grupo, por meio do bolão oficial.

Com um prêmio estimado em R$ 40 milhões, este sorteio pode entrar para a lista dos maiores do ano. Para quem acredita que a sorte bate à porta de vez em quando, talvez hoje seja o dia de arriscar um palpite. Afinal, alguém tem que ganhar — e pode ser você.

