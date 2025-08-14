Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 47 milhões nesta quinta-feira (14)

(Foto: Reprodução) – Para participar, o apostador deve escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante.

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (14) o sorteio do concurso 2901, com prêmio estimado em R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet, no portal Loterias Online da Caixa ou no aplicativo oficial para smartphones. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 6,00.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar, o apostador deve escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maior o valor da aposta e maiores as chances de ganhar.

A Mega-Sena paga prêmios para quem acerta 4 (Quadra), 5 (Quina) ou 6 (Sena)dezenas sorteadas. Os valores variam de acordo com a quantidade de acertos e o total arrecadado no concurso.

Próximo sorteio e frequência

Desde 2024, os sorteios da Mega-Senaacontecem três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, às 20h. Caso não haja acertadores na faixa principal, o valor acumula para o concurso seguinte.

Onde assistir

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real a divulgação das dezenas sorteadas.

FAQ – Mega-Sena concurso 2901

1. Até que horas posso apostar?

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em lotéricas ou online.

2. Quanto custa a aposta mínima?

A aposta simples com seis números custa R$ 6,00.

3. Onde posso assistir ao sorteio ao vivo?

A transmissão ocorre no canal da Caixa no YouTube a partir das 20h.

Fonte: Portal Hortolândia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/14:30:59

