Megaoperação da Polícia Civil prende 97 pessoas em mais de 40 cidades do Pará, incluindo Novo Progresso

Foto: Divulgação/Agência Pará | A Polícia Civil do Pará desencadeou, na manhã desta quinta-feira (18), a segunda fase da operação “Ponto Crítico”, que resultou em 97 prisões em diferentes regiões do estado. A ação, que mobilizou 386 policiais civis, foi realizada de forma simultânea em mais de 40 municípios, entre eles Novo Progresso, Itaituba, Altamira, Santarém, Parauapebas e Marabá.

Entre os presos estão investigados por tráfico de drogas, posse ilegal de armas de fogo, posse de munições e associação criminosa. Durante as diligências, a polícia apreendeu armas de fogo, drogas, celulares, munições, carregadores, balanças de precisão e dinheiro em espécie.

De acordo com a Diretoria de Polícia do Interior (DPI), foram cumpridos 99 mandados de busca e apreensão, além de 97 prisões em cumprimento a mandados judiciais e 20 em flagrante.

O delegado Hennison Jacob, titular da DPI, ressaltou a importância da operação para a segurança da população do interior:

“A segunda fase da operação ‘Ponto Crítico’ demonstra o empenho e compromisso da Polícia Civil em reforçar a segurança pública nas cidades e distritos do interior do Estado.”

A ação policial aconteceu de forma simultânea em Acará, Afuá, Alenquer, Altamira, Aurora do Pará, Bagre, Bom Jesus do Tocantins, Breu Branco, Breves, Capanema, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Concórdia do Pará, Curionópolis, Dom Eliseu, Eldorado, Gurupá, Itaituba, Marabá, Moraes Almeida, Novo Progresso, Ourém, Parauapebas, Portel, Porto de Moz, Quatro-Bocas, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Salinópolis, Santa Cruz do Arari, Santana do Araguaia, Santarém, São Sebastião, São Félix do Xingu, Soure, Tomé-Açu, Tracuateua, Tucuruí, Ulianópolis e Xinguara.

Na Superintendência do Baixo Tocantins, em Acará, uma mulher foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, associação criminosa e comércio ilegal de armas, enquanto um homem foi autuado por tráfico de drogas. Foram apreendidos cinco celulares, uma espingarda artesanal, espoletas, além de 35 trouxinhas de maconha e 64 de crack.

A ofensiva contou com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), de Delegacias Especializadas (DEAM, DEACA e DH) e dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI), reforçando o combate a crimes como roubo, furto, homicídio, estupro de vulnerável, extorsão, descumprimento de medidas protetivas, tentativa de homicídio e lesão corporal.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/07:48:28

