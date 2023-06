Meia da Inter foi ameaçado com arma de fogo na seleção turca

Hakan Calhanoglu se envolveu em um “barraco” com outros dois jogadores da Turquia, na concentração da equipe durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.

rês jogadores, um barraco motivado por ciúmes e uma história que poderia virar filme de Hollywood. Tudo isso aconteceu na concentração da seleção turca em maio de 2013 e envolveu um dos finalistas da Liga dos Campeões do próximo sábado (10): Hakan Calhanoglu.

O meia da Inter de Milão estava no quarto com o zagueiro Omer Toprak quando o meia Gokhan Tore, acompanhado de uma pessoa que nunca foi identificada, teria invadido o local com uma arma. O momento de tensão teria sido causado por ciúmes de Tore, que acreditava que sua namorada estava tendo um caso com Toprak.

O amigo de Gokhan foi até Omer, tirou uma arma de sua jaqueta e disse que ele levaria um tiro se não se deitasse no chão Calhanoglu em entrevista à emissora alemã ZDF

“Fui atingido e depois fiquei deitado em um canto. Ele então veio até mim e disse: ‘Não se mova ou eu atiro em você. Eu estava encolhido no canto da sala, não conseguia me mexer, temia pela minha vida”, completou.

A forma como o incidente acabou não é clara.

Apesar de toda situação, anos depois, Calhanoglu foi convidado por Tore para fazer seu vídeo de apoio ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

APOIO A ERDOGAN

Em janeiro de 2017, Calhanoglu postou um vídeo no Twitter apoiando Erdogan antes do referendo constitucional da Turquia, do mesmo ano. “Também estou lá pela nossa pátria, pelo nosso povo, pela nossa grande Turquia”, disse o jogador na gravação.

Em outra oportunidade, os jogadores da seleção turca comemoram um gol sobre a Albânia, na Eurocopa de 2020, com uma celebração militar, em alusão à ofensiva do exército turco em áreas controladas pelas Forças Democráticas Sírias (SDF).

A Federação Turca de Futebol também postou uma imagem dos jogadores e comissão técnica no vestiário, junto com a mensagem: “No final da estrada está o campeonato! Depois de sete partidas, continuamos nossa liderança no Grupo H de qualificação para a Euro 2020. Damos esta vitória a todos os nossos soldados heróis.”

FINAL QUENTE

Inter e City fizeram campanhas bastante distintas nesta edição de Liga dos Campeões.

O time italiano foi derrotado duas vezes ainda na fase de grupos e avançou às oitavas na segunda posição, atrás do Bayern de Munique. No mata-mata, eliminou os portugueses Porto e Benfica sem grande brilho antes de superar, agora sim com certa folga, o rival Milan na semifinal. A Inter não ganha uma Champions desde 09/10.

Os ingleses, por outro lado, ainda estão invictos na competição depois de derrubarem o RB Leipzig, nas oitavas, além dos poderosos Bayern de Munique e Real Madrid nas fases seguintes. O título da Champions é obsessão para o clube, que ainda não conquistou a “orelhuda” em sua história.

